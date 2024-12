- Stepen odnosa između NR Kine i Srbije je porastao i prerastao ono što smo imali kao čelično prijateljstvo. Mi smo sada, kako oni kažu, zajednica za zajedničku budućnost. To je nešto mnogo više, to je savezništvo sa NR Kinom. Uostalom, lični odnos između predsednika Vučića i Si Djinpinga je nadrastao politiku, ono su i lični prijatelji a to se u Kini veoma poštuje. Kina nam uvek stavi na raspolaganje ne samo svoj glas već i prijateljskih zemalja koje vode računa i drže do onoga šta Kina misli. Imati podršku Kine, pa za to se bore mnogo veći i mnogo bogatiji nego mi. Potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom je nešto čemu se nadaju i maštaju mnogo bogatije i snažnije zemlje nego što smo mi. Zamislite samo da nema Kine. Zamislite nas na sednici Generalne skupštine ili Saveta bezbednosti UN ili zasedanju bilo kog medjunarodnog foruma da nema Kine ili Rusije. Kako bi se borili? Jako teško, mnogo teže. Pogledajte Savet Evrope, tamo nema Rusije i Kine i odmah Kosovo može da postane punopravan član. Kako to da postane u Interpolu kada tamo imate i Kinu i Rusiju - upitao je Vulin.