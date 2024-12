- Što se tiče iskustva Rudarskog fakulteta za otvaranje podzemnih rudnika, ona postoji godinama. Kada je u pitanju taj rudarski deo, zaista postoji dobra saradnja i razmena iskustava, kao i izrada naučnih radova na tom nivou . To znači da mi treba u Srbiji takođe da obrazujemo kadrove koji će znati da upravljaju ovako složenim rudarskim projektima - započela je Tomić i nastavila:

- Kada pogledate analizu Evropske komisije za litijum, oni tvrde da će se do 2040. godine 12 puta povećati potražnja za litijumom. Sadašnja cena, naravno, ne odgovara ovoj sadašnjoj situaciji, ali da će se te situacije sigurno menjati. Rudnici se ne otvaraju preko noći, znači strateški projekti se pripremaju jako dugo, imaju svoj period izrade dokumentacije minimum dve godine i to je sada skraćeno prema direktivama Evropske unije, inače to je bilo mnogo duže. Moram da kažem da je Srbija takođe usvojila zakonska rešenja na osnovu novih direktiva Evropske unije, pogotovo o izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu.