- Mi smo ispunili zahteve, koliko god hoće neka budu u blokadama, ne mešamo se u to. Šta ćemo sa studentima koji hoće da polažu ispite, koji su platili školarinu, sa fakultetima gde je praksa neizostavni deo obrazovanja. Ne lak razgovor, mnogo tema, nemamo odgovore na sva pitanja. Verujem da ćemo stvarati uslove da oni koji žele da polažu ispite da to mogu, oni koji žele neka budu u blokadama. FTN u Novom Sadu ne može da učestvuje u postupku statike železničke stanice u Novom Sadu jer je zaključan pečat, a jedan od zahteva je da se utvrdi upravo to. Kako da se izveštači stanje železničke stanice. Šta je sa platama zaposlenih, ne samo profesora, šta je sa domarom, tetkicama koje vode računa o higijeni, nadam se da ovi koji vode blokadae vode i računa o bezbednosti. Što se tiče države, ispunjeni su zahtevi, danas smo objavili novu dokumentaciju, stalno je dopunjujemo. Nemamo razloga da bilo šta krijemo, sve što možemo biće objavljeno. Određeni dokumenti su u posedu tužilaštva, ne mogu da budu objavljeni. Sve što imamo, osim ličnih podataka, sve je objavljeno i sve što stigne se objavljuje. Zahtevi su ispunjeni, sve ostalo ide u politizaciju.

O Đilasu

- Na snimku se vidi da je napad izvršio Đilas, u tom delu ne sme da bude dileme ili upita. Vidite da Đilas dolazi, kreće u jedan pa u drugi fizički napad. Došao je da se obračuna sa aktivistima i onim što rade aktivisti svih stranaka. Zamislite da Vučić izađe iz automobila i napada aktiviste? Kako bi to bilo okarakterisano? Đilas je posle nasilja u skupštini, sećate se kako se pesničio i zaletao, hteo da napadne i čkanove Vlade, sad je pokazao nasilje na ulicama. Ćovek koji je sklon nasilju, ni facijalnu ekspresiju ne može da sakrije. Setite se izjave Marinike od pre desetak dana, "u Srbiji je već građanski rat samo se nije zapucalo", kao da se priziva da padne srpska krv od srpske ruke, kao da će to biti idealno za ostvarenje političkih ciljeva i dolazak na vlast. Kad Kurti nekog podrži u Srbiji znam da nemam dilemu i da treba da budem na drugoj strani.

- Želim u ime vlade da izrazim saučešće građanima Hrvatske, vladi Hrvatske zbog tragedije u školi, to je nešto što ne ostavlja ravnodušnim nikoga. Da izrazim saučešće porodici preminulog učenika. Želim oporavak povređenima, u najboljoj veri i nameri da se takve stvari nikom ne dogode. Srbija je kroz to prolazila i zna šta to znači. Želim da uspešno prebrode nesreću koju imaju, to pokazuje komšijski odnos kakav bi trebao da bude. A ovi koji podržavaju nasilnike treba da razmisle da li su i sami nasilnici.