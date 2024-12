"Na njegovoj i meti njegovih batinaša našli su se mladi ljudi koji nikoga nisu dirali, kojima je on prišao sa svojim obezbeđenjem i napao ih, a sada preko svojih medija pokušava da glumi žrtvu. U nedostatku političkih argumenata, ideja, planova i rejtinga, Đilas je izabrao da se obračunava pesnicima, da sa pripadnicima svog obezbedjenja napada i prebija one koji ne misle kao on i spremni su da mu se suprotstave. To je Srbija koju Đilas želi da kreira, o čemu svedoči i istorija nasilja u kojoj je Đilas bio glavni akter, a sinoc je to i dokumentovano video snimkom", zaključio je Petković.