Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u obraćanju sutra u 11 časova detaljno predstaviti stambene kredite za mlade uzrasta od 20 do 35 godina.

"Videćete sutra neke iznenađujuće stvari koje ću da predstavim, ceo dan smo naporno radili na tome. Stambeni krediti za mlade ljude biće do 35 godina, ne možemo više od toga da pokrijemo. Videćete ko sve može to da dobije. Hvala Jorgovanki, hvala Siniši koji je sa mukom to prihvatio. Težak je, sa razlogom je težak ali sam uspeo da ga ubedim da bi ta mera imala smisla. Njihovo je da odluče šta žele sa svojim životima. Ovo doće i prođe", rekao je predsednik Vučić gostujući u Ćirilici.