- Šta ja imam da govorim, nisam učestvovao. A zašto je to važno? Slušao sam danas Luku kada je govorio, koga mnogo volim, sad, ovaj je njemu javio, a ovi su došli s 2 ili 3 auta, pa telohranitelji su izašli... Pa koga je za to briga? Za šta je to tačno važno? Ja mislim da je važno samo nešto drugo. Naravno, najveća krivica je na onome ko je izazivao i pokazao mržnju i netrpeljivost, ubedljivo najveća, ali ima krivice i na drugoj strani. Mene društvene mreže ne zovu da reagujem na sve što nekome padne na pamet. Trudim se da budem pravičan i odgovaran - izjavio je Vučić.

- Problem je sinoć u tome da neko ljudi imaju pravo da misle da hoće da rade šta hoće i provode nasilje bez ikakve odgovornosti. Problem sa druge strane je bio taj što je Luka hteo da zaštiti klince, reč je o divnom momku. Nije hteo da ih bije, reč je o momku koji je fin, vaspitan, divan, koji ima bokserske veštine i to bi on rešio za tri sekunde. Nego nije hteo da to rešava na taj način. Samo je hteo da zaštiti svoje klince iz odbora. To im zameram, šta imate da lepite plakate na te lepe zgrade, da ih ružite? Kad vidiš da neko traži sukob, kao Đilas sinoć, slobodno se skloni. Sve je bilo režirano i pripremljeno, hteo je da rastera naprednjake. Luka je to morao da uradi, ne ti momci. Luki to zameram kao mom drugu i bratu, on je morao da se povuče i pobegne, pokaži narodu da je on budala, pomeri se. Samo ne ulazi u sukobe - izjavio je Vučić.