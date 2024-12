- Pod jedan, to je širokopojasna priprema za napad rušenje jedne političke stranke koja je donela ozbiljnost, uz sve moguće probleme. Namera je široko spoljna i unutrašnja akcija sa pripremom dovoljno municije, oruđa i oružja za te političke opcije i promena kursa Srbije. Da Srbija ne sme da bude slobodna, samostalna, već poslušna, jadna baš kakva je bila između 2000. i 2012. godine. Dakle, najpre ići ćete i videćete da sve to ima svoj zajednički imenitelj. Napraviće jednu intelektualnu formu kako bi pametni ljudi trebalo da upravljaju Srbijom, iako ih tu baš i nema, tipa Proglasa, apsolutno finansiranog spolja. Uplatiće jednoj novinarki 4 miliona evra a ona će da im prebaci, kao i jednog glumca kojem će dati veće svote novca, sve spolja finaisirano. Dakle, proglas plus deo nevladinog sektora plus delovi srpske akademije izrazito antisrpske orijentacije - kaže Vučić.