- Radna snaga i BDP će biti neuporedivo veći. Dakle pričamo osim emocionalne komponente, da dete ostane u zemlji ili da se vrati, osim toga, ovo ima potpuno racionalne korene. Ključna tema je bila kako će do toga da dođu nezaposleni. Šta bi mladi ljudi koji studiraju ili hoće na doktorat, i da su najbolji studenti, kako će on da dobije stan. Ne može da dobije do 27-28 godine. Mogu i studenti da dobiju, dakle može! Svako ko ima 28 godina starosti može da dobije stan, i nezaposleni - istakao je predsednik.

- Vrednost prvog dela programa je oko 400 miliona evra. To je 5500 stambenih jedinica. Ako to uspemo da uradimo, produžićemo program odmah. Od ovih 400 miliona evra, to vam je ukupna garantna shema, i tu je 130 miliona evra direktnog državnog poklona. Dakle ogroman novac država daje da mladi dobiju stanove. Uslov je da budu državljani Srbije starosti od 20 do 35 godina. Bio sam srećan kada smo podigli na 35 godina, a srce me boli što ne možemo da podignemo do 40 - rekao je predsednik.