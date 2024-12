- Mnogo je manje dostupan zdravstveni sistem građanima, Amerika jeste bogata zemlja i oni ulažu mnogo i oni kojima je sistem dostupan dobijaju sve, ali sistem nije svima dostupan. To se meni, između ostalog, nije dopalo i odlučio sam da se vratim ovde , da radim sa svojim ljudima i pomažem svojim ljudima - poručio je on.

- Jako mi je drago da smo dobili tu čast da se vratimo u Srbiju, hvala ministru zdravlja i predsedniku Srbije na ovom programu. Naš zdravstveni sistem je bolji, naš obrazovni sistem je bolji i mi imamo primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu ovde, a to znači da smo u svakom trenutku tu za sve pacijente - naveo je on.

- To znači da posle 19 časova svi su osuđeni da se jave bolnicama i to stvara jako velike liste čekanja, a na lekara se čeka od četiri do šest sati. Naš sistem u poređenju sa tim ja smatram da je dobar. Dosta je lakše da lečimo naše pacijente u našem sistemu i na našem jeziku - rekao je on.