- Poseta pape Franje je svakako tema različitih razgovora u Srbiji, i ne samo u Srbiji. Bili smo već jako blizu jednoj takvoj poseti, imali smo i datum, ali je ta poseta odložena zbog jednostavnog razloga što „situacija još nije bila zrela“. Šta to znači, nikada nisam saznao. U medijima u Srbiji govori se o „preduslovima“ papinog dolaska, a kad čovek vidi ili pročita te „preduslove“, jasno je da oni nikada neće biti ispunjeni. Postoje diplomatski kanali koji bi mogli da pomognu da papa Franja stvarno dođe u Srbiju, ali su oni još trenutno zakrčeni raznim drugim događajima i pojavama. Treba uzeti u obzir i negativan stav nekih članova većinske Pravoslavne crkve prema toj poseti, kad znamo da papa ne ide ni u jednu državu gde vodeća hrišćanska crkva nije naklonjena njegovoj poseti. Ovde ovim najviše gubi Srbija, mislim na državu i celo društvo, jer mi katolici iz Srbije avionom za sat i po vremena možemo otići u Rim i tamo papu sresti čak lično, kao što se i dogodilo 7. i 8. decembra 2024. godine. Tada me je papa uveo u čin kardinala, a na svečanosti je bilo oko 150 osoba iz Srbije.

- Da vam iskreno kažem, nemam odgovor na vaše pitanje. Sva objašnjenja koja sam do danas dobio u vezi sa ovim problemom su nelogična i za mene nerazumljiva. Nije reč o velikim vrednostima, znate da je Beogradska nadbiskupija mlada, svega 100 godina stara, nije ni bilo mogućnosti nakupiti neko veliko bogatstvo u 20 godina između Prvog i Drugog svetskog rata. Međutim, radi se o terenima i zgradama koji su bili na dobrim lokacijama, te njihova vrednost, po današnjim kriterijumima, nije mala suma. Za nas bi to bila velika pomoć, ako bismo mogli da dobijemo barem nešto nazad. Za Srbiju ili za grad Beograd, koji su sada vlasnici tada oduzetih poseda, to bi bila sitnica. Što se tiče vrednosti u novcu, tu ne mogu da dam brojku, to zavisi od mesta, tržišne vrednosti i tako dalje.