Premijer Srbije Miloš Vučević u intervjuu za najveću medijsku mrežu u Kini, CCTV, poručio je da Srbija može da bude most koji povezuje Istok i Zapad. Podsećajući na posetu predsednika Si Đinpinga Srbiji u maju ove godine, kada je on poručio da čelično prijateljstvo dve zemlje prelazi na veći stepen, Vučević je ukazao da je to prvi put da jedna evropska država ima takav odnos sa NR Kinom.

"Ovo je za nas velika čast. To srpski narod nikada neće zaboraviti, kao ni to što je Kina bila uz nas tokom pandemije. Srbija može da bude most koji povezuje Istok i Zapad. To nije nedostatak, nego može da bude plus", istakao je Vučević.