„Plan je da do 2027. godine mogu da iz sopstvene proizvodnje podmire potrebe tzv. Kosovskih snaga bezbednosti koje od 1. januara naredne godine ulaze u treću fazu reorganizacije, odnosno transformacije u nekakvu vojsku Kosova, za tom streljačkom, pešadijskom municijom, i da mogu da uđu u projektovanje dronova. Dakle, da imaju određenu autonomiju s nabavkom municije“, naglasio je Drecun.

Ukazao je i da je da je sva ta municija potrebna za potrebe k osovskih snaga bezbednosti koje i mimo prvobitnog plana treba do 2027. godine da imaju oko 5.500 više pripadnika u okviru KSB. Međutim, kaže da ne treba zaboraviti da postoje i druge oružane formacije kao što je policijska služba, specijalne parapolicijske jedinice i da sve njih treba podmiriti municijom.

„Oni 2027. planiraju da uvedu i služenje obaveznog vojnog roka, što će svakako povećati potrebu za tom municijom. A onda imate i koncept sveobuhvatne odbrane koje je Priština usvojila, koji kaže da će do 2030. godine, između ostalog, biti obučeno 50.000 građana Kosova i Metohije za rukovanje vatrenim oružjem“, objašnjava Drecun.

Drecun je podsetio i da je Priština prošle godine povećala budžet na višeod 200 miliona evra, a da je za ovu godinu on smanjen na 150 miliona, ali da će se u narednom periodu videti koliko od tog novca ide na kupovinu naoružanja. No, kako ukazuje, pored budžeta, postoji Fond za bezbednost i donacije.

Ne veruje da će se u novoj fabrici proizvoditi turski bajraktari, jer je to suviše složen sistem, da bi turske kompanije bile spremne da to rade na Kosovu.

„Oni imaju pet bajraktara nabavljenih, to jesu udarni dronovi, koji mogu da nose oružje i pored izviđačkih aktivnosti mogu i borbeno da deluju, ali pored toga imaju i ove izviđačke dronove. Ovde se radi o projektovanju dronova. Turska pokušava da u potpunosti izgradi kapacitete lažne države Kosovo“, naglašava Drecun.

„Ta formacija je upravo najvažniji činilac ugrožavanja bezbednosti i opstanka srpskog naroda. Ja sam zato generalu Makiniju rekao da to nije pitanje političke odluke. Nije političko pitanje da li će Beograd priznati lažnu državu Kosovo. To je volja naroda. Morate to da razumete“, rekao je Drecun za RTS.