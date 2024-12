Predsednik je, naime, komentarisao izjavu člana Predsedništva SNS Vladimira Đukanovića o deci, datu u jednom televizijskom intervjuu, koja je zbog rečenice "deca su vlasništvo države do 18. godine" postala viralna.

"Ja nisam to gledao, ali pretpostavljam šta je želeo (Đukanović) da kaže. Napravio je veliku grešku i vrlo loše o tome govorio. Ja sam mu lično to rekao odmah. Ali on je momak koji se bori, i naravno da ljudi koji se bore prave i greške. I nisu deca vlasništvo države i nikada neće biti vlasništvo države. I nisu ni vlasništvo roditelja. Deca su živa bića koji imaju svoja prava zagarantovana i međunarodnim konvencijama, ali i običajnim pravom", rekao je Vučić.