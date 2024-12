- Što se tiče ovog dečaka koji je izvršio masovno ubistvo u Ribnikaru, došlo se do saznanja da je on imao kontakte sa nekim ljudima preko interneta, a vlasnici jedne opozicione televizije nisu hteli tužilaštvu da daju podatke s kim je on kontaktirao i o čemu su razgovarali. Nije nemoguće da neke tajne službe nalaze namerno takve ludake da ih nalaze na društvenim mrežama, da ih nalaze na druge načine i da ih onda instrumentalizuju za svoje ciljeve. Jer i ovaj dečak, koji je izgledao sasvim normalan do određenog momenta, odjednom poludeo i masovno ubistvo počinio. Sve ostalo su prateći elementi, to što je on učio sa ocem da puca, što je išao u streljanu i sve ostalo, nije to samo po sebi moralo do toga da dovede.