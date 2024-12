"Oni ne znaju više šta će, nego bi da iskoriste nečiju decu. Da nekoga pređu negde. A znate šta znači prelazna vlada, da vam ja prevedem? Baš kako oni to i kažu. Tako, mi napišemo na papiru Vučiću ko će da bude u vladi i on mora to da potpiše. A ako to ne potpiše, onda ćemo mi da ga gepekujemo. Ti ćeš da me gepekuješ, magarče jedan. Ješić i ne znam ni ja ko već. Ti magarci će da me gepekuju. Ješić, Ponoš ili ne znam ko. Neću da potpišem i da prihvatim nikada", rekao je on na molbu novinara da prokomentariše to što Zdravko Ponoš smatra da u Srbiji treba da se formira prelazna vlada.