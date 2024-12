- Voleli ili ne voleli Aleksandra Vučića, glasali ili ne glasali za SNS, u istoriji će ostati zapisano da je u vreme dok je on vodio Srbiju izgrađen i auto-put do Čačka, i auto-put do Kruševca, i dalje do Trstenika i Vrnjačke Banje, auto-put do Šapca, brza saobraćajnica do Valjeva, prva brza pruga u Srbiji, da je, u samo 10 godina, otvoreno više od 500.000 radnih mesta, da je nezaposlenost smanjena na 8,1%, da smo uveli programiranje u škole, da smo otvorili 3 nova naučna instituta, a da su poslednji naučni instituti pre toga osnovani u vreme SFRJ, da je otvoreno 4 naučno-tehnološka parka, da je Srbija preuzela predsedavanje Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju, da smo pobedili, između ostalih, jednu Ameriku i jednu Španiju i uspeli da postanemo domaćini specijalizovane svetske izložbe EKSPO 2027. godine, da je izgrađen Klinički centar u Nišu i Klinički centar u Beogradu, mnoge opšte bolnice širom Srbije, da smo, posle 10 godina, otvorili Muzej savremene umetnosti u Beogradu, a nakon 15 godina, građanima ponovo otvorili vrata Narodnog muzeja, da su, u samo 10 godina, trostruko uvećane plate u Srbiji, a duplirane penzije, da smo otvorili pregovore sa EU, da smo postali zemlja koja je dovoljno relevantna da je posete i najvažniji svetski državnici – i sa istoka, i sa zapada, da smo ojačali vojsku, vratili joj dostojanstvo, sačuvali neutralnost, izborili se, u najtežim vremenima od Drugog svetskog rata, da vodimo samostalnu i nezavisnu politiku, u skladu sa svojim interesima - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.