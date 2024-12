Naime, on je replicirajući saradnici nevladine Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona Ivani Stradner, lobistkinji Prištine, poznatoj i po opoziciji u Srbiji i napadima na predsednika Aleksandra Vučića, otvoreno poručio da je plaćena državnim novcem SAD za objavljivanje svojih stavova.

"Jeste li videli kako su Ilon Mask i Džej Di Vens rasturili ovu Ivanu Strander što nas je po zadatku uvek napadala? Da sam ja rekao koliko para prima od SAD, rekli biste da joj crtam metu, a sad joj je to rekao potpredsednik SAD. Nema više smisla. Ako to uspeju da urade, to su velike reforme za ceo svet i bog nek ih poživi", rekao je juče Vučić u razgovoru s novinarima nakon ceremonije otvaranja još 30 kilometara Moravskog koridora