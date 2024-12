Predsednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je danas da su i pre početka kampanje za parlamentarne izbore na KiM počeli orkestrirani napadi iz Prištine na Srpsku listu a da je jedini razlog za to, to što Srpska lista predstavlja bedem za odbranu srpskih interesa na KiM.

„ Kao što ste videli još nije počela zvanična kampanja za parlamentarne izbore koji su zakazani za 9. februar, a već su počeli orkestrirani napadi na Srpsku listu. Srpska lista je jedina srpska partija koja se nalazi na udaru Prištine i njenih istomišljenika, a to je samo iz jednog razloga zato što Srpska lista predstavlja bedem koji brani srpski narod ovde na teritoriji Kosova i Metohije “, naveo je Elek za Kosovo Online.

On je reagujući na optužbe prištinskog ministra Nenada Rašića na račun Srpske liste podsetio da je on u tzv. kosovskoj vladi postao ministar zahvaljujući imenovanju Aljbina Kurtija a da od Srba na KiM nije osvojio ni jedan glas.

„Mi znamo da smo na pravom putu čim nas napadaju Kurti i Rašić. To je onaj isti Rašić koji je glasao da se oduzme zemlja srpskim domaćinima u Zubinom Potoku i u Leposaviću, isti onaj koji je glasao da Srbi učestvuju u KBS, koji je pozivao Srba na albanskom jeziku i da naši sunarodnici nikako ne zaborave nije hteo da glasa protiv muzeja koji tretira celu državu Srbiju i Srbe kao genocidni narod, samo iz jedng naroda, zato što ga srpski narod neće. Takođe želeo bih sve naše sunarodnike da podsetim da je on postao ministar u vladi Kosova bez ijednog srpskog glasa, njega nije glasao ni jedan naš sunarodnik već ga je promovisao u tzv. ministra. Da ima imalo časti on tu funkciju ne bi prihvatio, ali bojim se da je za njega reč člast samo misaona imenica. Takođe želim da poručim svim našim sunarodnicima da je danas preko potrebno da budemo složni i da budemo maksimalno odgovorni jer izbori nisu igračka“, poručio je Elek.