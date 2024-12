Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i direktorka Fonda za razvoj Republike Srbije Tatjana Matić potpisali su danas Sporazum o korišćenju IKT infrastrukture i pružanju servisa u Beogradu.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović ocenio je da će potpisivanjem ovog Sporazuma Kancelarija za IT i eUpravu omogućiti Fondu za razvoj pristup Jedinstvenoj informaciono-komunikacionoj mreži eUprave za razmenu podataka sa drugim državnim organima, unapređenje lokalne mrežne infrastrukture (LAN) i zamenu aktivne mrežne opreme, pristup internetu, kao i korišćenje virtuelnih servera po modelu IaaS (Infrastructure as a Service).