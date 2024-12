"Situacija se dodatno komplikuje i danas, dok je trajala konferencija, pa i u ovim minutima, kako na KiM, tako i u regionu, pre svega u BiH, sve je složenija. Ništa lako ni dobro nas ne očekuje“, primetio je Vučević i dodao da uz to treba dodati pokušaje unutrašnje destabilizacije Srbije, nakon tragičnog događaja 1. novembra na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

" CIK je odbio učešće Srpske liste na izborima u Pokrajini . Dogovoreno je da se to ne komentariše u ovom trenutku kako ne bismo otežali stvari“, ukazao je Vučević.

"Do činjenice da situacija u BiH zaista zabrinjava i ne može da se posmatra samo kao događaj u komšiluku, već kao nešto što se reflektuje na Srbiju, kao jednu od potpisnica Dejtonskog sporazuma", rekao je Vučević.

"I ono što nam se dešava u Srbiji, to su jasni tragovi 'obojene revolucije'. Ovo što je trenutno na delu ne mogu drugačije da nazovem. S tim što vidimo da neko decu iz osnovnih i srednjih škola zloupotrebljava. To pokazuje da imate posla s nekim ko decu hoće dda zlouzpotrebi u političke svrhe. Neće biti lako da se stvari vrate u normalnu ni na univerzitetu“, objasnio je Vučević.

"Taj put nije sporan, ali je pun prepreka, i za ceo Zapadni Balkan, a posebno imajući u vidu uslove koji važe za Srbiju i komplikuju nam put. To nije alibi da od nečega odustanemo, nego poziv da moramo da budemo još angažovaniji, povećeniji, sa boljim rezultatima", rekao je Vučević.

Tek će se, dodao je, videti da li će se stvari ubrzati kada Poljska preuzme predsedavanje EU, s obzirom na to da mu se, kako je rekao, čini da nije bilo dozvoljeno da se neke stvari reše dok Mađarska predsedava Savetu Unije.

"Posebno u Grčkoj, ali i u drugim državama. Pa čak i u Kini. Tokom posete, video sam koliko su prisutni u Kini i da pokušavaju da dođu do sagovornika u državi koja je prijateljska prema Srbiji kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Oni koji rade suprotno našim interesima ne spavaju, zato mi moramo da budemo daleko budniji i ofanzivniji i da ne ćutimo", ukazao je premijer Vučević.

"Odluka poslednje sednice Vlade je da se posebno fokusiramo na azijski i afrički kontinent iz raznih aspekata i ekonomskih predizspozicija, naše konkurentnosti na tim tržištima. Dobar deo tih država sa ta dva kontinenta nam je prijateljski nastrojen prema našoj državi. Mislim da mora uveliko da razmišljate o otvaranju novih diplomatsko-konzularnih predstavništava. U Džakarti naša ambasada pokriva deset država sa ogromnom populacijom. To je neozbiljno. Ovo je samokritika. Neverovatno je da očekujemo da smo konkurentni i prisutni, da razumeju naše stavove i nemamo nove priznavače tzv. Kosova, da neko otprizna tzv. Kosovo, a da čekamo da to uradi jedna osoba“, objasnio je on.