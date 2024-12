- O tome ne mogu da se izjašnjavam, to je odluka Vlade. Nije mi jasno što bi nekom smetao raspust koji je proglašen ranije, a ne smeta im to što deca ne idu u školu i to im je pohvalno. Nisam sigurna kako to ide jedno sa drugim. Isti koji kažu da nije najvažnije, sada kažu da je obrazovanje najvažnije, niko to ne uskraćuje. Za mene je crvena linija, u društvu smo ostali, samo sa nekoliko crvenih linija. Za mene je crvena linija zloupotreba dece, a deca su svi do 18 godina starosti. Kako dete od pet, tako dete od 13 godina. Zloupotreba dece u političke svrhe je apsolutna crvena linija. Njihova nervoza i nemoć, pokazatelj je to što su spremni i decu da zloupotrebe kako bi pokazali da je valjda sve veći otpor. Srbija je stabilna, postoje nezadovoljni, to je pokazatelj demokratije, to je normalno i prirodno. Aleksandar Vučić je jedini reagovao na zahteve studenata, na četiri zahteva. Ne znam što nisu druge institucije. Pokazao je liderstvo, pokazao da je predsednik svih građana, ništa ne krijemo, evo vam dokumentacija. Ostale stvari mora da radi tužilaštvo, četiri zahteva ste imali, četiri zahteva smo ispunili, da vidimo da li su studentski ili politički protesti.