„Rekao sam umesto Kosovo, Republika Srbija. Ponosim se tim rečima i čvrsto stojim iza svega izgovorenog. To dovoljno govori koliko je Srpska lista trn u oku Kurtiju. Ovo nije kršenje zakona i ne može dovesti do toga da ona bude eliminisana iz izborne trke. Daću vam primer liste gospodina Jablanovića, koji takođe koristi temin Kosovo i Metohija kao i ja, pa je njegova lista potvrđena za izbore. Mi smo svesni svih malverzacija Kurtija protiv Srpske liste jer on u našoj listi vidi protivnike. Zato je i pokrenuo postupke protiv svih čelnika Srpske liste, ali i direktora u javnom sistemu, ističući da se borimo protiv ustavnog poretka Kosova“, rekao je on.