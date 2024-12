"Ja bih samo htela podsetiti da je nama kao Hrvatskoj strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija. To očito s Aleksandrom Vučićem nije moguće. No, isto tako imamo priliku ovih dana videti koliku snagu imaju građani Srbije koji su se juče (u nedelju) u stotinama hiljada našli i protestovali protiv vlasti Aleksandra Vučića" , kazala je Kekin gostujući na prvom programu HRT.

Komentarišući poruke iz Hrvatske, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je to definicija pojma "mešanje u unutrašnja pitanja druge zemlje"!

" Zamislite da imate u izbornoj kampanji, za predsednika Srbije, par dana pred same izbore, jednog kandidata koji priča šta je strateški interes o tome, ko treba a ko ne treba da bude predsednik Hrvatske. Oni se u svojoj kampanji više bave pitanjima u Srbiji, nego u Hrvatskoj ", rekla je Brnabićeva gostujući u jutarnjoj emisiji "Redakcija" na Televiziji Kurir.

"Moje pitanje građanima Srbije: ako Hrvatska tako otvoreno priznaje da je njihov STRATEŠKI INTERES da Vučić ne bude na vlasti, onda to direktno implicira da rade sve na njegovoj smeni. To znači da oni čak i ne kriju da podržavaju njegovu smenu (nasilnu i nedemokratsku, jer on apsolutno ima većinsku podršku ljudi u Srbiji) finansijski, logistički, obaveštajno i na svaki drugi način? Ej, strateški interes! Pa kad vam je nešto starteški interes, na tome rade sve institucije, a ponajviše bezbednosne i obaveštajne u toj zemlji. Hvala im što su nam javno razjasnili neke stvari", napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.