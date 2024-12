„ Ostaje sada ključno pitanje da li će odreagovati međunarodni akteri, a tu pre svega mislimo na one preko Atlantika. Da li će reći da je ovo narušavanje fer izbora, da je ovo narušavanje osnovnih sloboda i sloboda na izražavanje i političko okupljanje, da li je na ovaj način subjektivni kriterijum ključan kriterijum i da se zahvaljujući nacionalnoj pripadnosti pripadnika Srpske liste, jedna lista suspenduje. Samim tim, ugrožen je celokupan izborni sistem i on više ne postoji “, rekao je Barac za Kosovo Online.

„Sjedinjenje Američke Države su u više navrata pokazale da ono što se zove duboka država funkcioniše čak i do prostora Kosova i Metohije. Kada žele mogu to da promene, a posebno mogu donositi odluke koje se tiču pravosuđa, iako to Aljbin Kurti ili drugi važni politički državni činioci ne žele. Oglašavanje i verbalna konotacija je dobra. Pozdravljamo je, ali ona nije dovoljna, potrebna je akcija, mora nešto da se promeni. Mora da se zaustavi ovakva praksa koja je usmerena jednom jedinom cilju, a to je proterivanje Srba“, kazao je.