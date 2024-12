"Za nas koji smo birali ovaj posao, to nije tako strašno ili smo oguglali na to i prihvatili da je to sastavni deo posla kojim se bavimo, ali za mladu osobu je taj svet realnost. Kada ga neko napada na društvenim mrežama, za njega je to ugrožavanje socijalnog života ili komunikacije, a to su radili svima koji su se usprotivili blokadama, bio bi razlučen imenom, prezimenom, slikom, kao najgora diktatura", rekao je on.