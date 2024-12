Najvažniji problemi su verovatno jedan od najosetljivijih podataka koje pratimo, i iz njih se vidi da javnost prepoznaje značajne događaje i reaguje na njih. Dugo vremena je nezaposlenost bila percipirana kao najznačajniji problem, ali poslednjih šest, sedam godina pada na listi prioriteta građana budući da se i nezaposlenost u tom periodu smanjivala . Pandemija korona virusa predstavljala je najznačajniji problem tokom većeg dela 2020. i 2021. godine, dok sa jenjavanjem pandemije i početkom rata u Ukrajini, inflacija i rast cena postaju problem broj 1 za građane Srbije, i to traje do kraja 2022. Tokom ove godine, Kosovo je bilo najčešće viđeno kao najvažniji problem. Ipak, postojali su i meseci kad su drugi problemi iskakali kao najvažniji. Na primer, tokom avgusta, kada se ponovo aktuelizovala tema eksploatacije litijuma , zdravlje je bilo visoko rangirano, kao i sam Rio Tinto, da bi ubrzo nakon toga te teme izgubile na značaju. Od novembra i nesreće u Novom Sadu na prvom mestu imamo korupciju, a na drugom mestu proteste. Korupciju kao problem češće navode glasači opozicionih stranaka, dok proteste navode glasači stranaka na vlasti.

Na prvom mestu bih izdvojio pravac kretanja zemlje. U ovom trenutku 46 odsto građana Srbije veruje da zemlja ide u dobrom pravcu, dok suprotno njima misli 38 odsto građana. Visok optimizam građana pogoduje strankama na vlasti. Sa izuzetkom 2022. godine, kada je optimizam tokom izborne kampanje padao, tokom ostalih izbornih kampanja optimizam raste, što je daje veće šanse strankama na vlasti. Pošto ovaj indikator pratimo više od 20 godina, lako uočavamo obrasce ponašanja birača i prediktore promene izborne volje. U Srbiji se vlast menjala dva puta i oba puta je na početku kampanje optimizam bio nizak, a broj ljudi koji su verovali da zemlja ide u lošem pravcu dosezao je 70 odsto - 2000. godine je bilo 70 odsto negativnih, a 2012. godine 75 odsto. Ako analiziramo period od promene vlasti 2012. godine, možemo uočiti da postoje tri ciklusa. Prvi od kraja 2012. do marta 2020. godine u kom permanentno registrujemo više optimizme nego pesimizma, sa izuzetkom koji se odnosi na period od kraja 2014. godine, pa sve do druge polovine 2015. godine kada su smanjene penzije i plate u javnom sektoru. Uvođenje vanrednog stanja nakon izbijanja pandemije korona virusa dovelo je do naglog skoka broja građana koji u tom trenutku veruju da Srbija ide u dobrom pravcu. Građani su bili u strahu za svoje i zdravlje svojih bližnjih i pozitivno su reagovali na mere vlasti koje su bile usmerene na suzbijanje širenja pandemije. Ta faza jako visokog optimizma i poverenja u državu je trajala sve do izbijanja rata u Ukrajini. Od tog trenutka, pa sve do danas, rekao bih da imamo treći ciklus koji veoma liči na period neposredno pre korone. Inače, Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja u kojima je registrovano više optimizma među građanima. Osim pravca kretanja zemlje, izdvojio bih ekonomski optimizam, odnosno broj ljudi koji veruju da će se ekonomska situacija u njihovom domaćinstvu popraviti u narednih 12 meseci. Dugoročni trend je pozitivan od 2016. godine, pa sve do izbijanja rata u Ukrajini i inflacije koja je unela nesigurnost u očekivanja ljudi. Od 2023. naovamo ponovo je uspostavljen pozitivan trend, tako da danas imamo 37 odsto građana koji veruju da će u sledećih 12 meseci živeti bolje, dok suprotno veruje 23 odsto. Treći važan indikator je i poverenje u lidere. Aleksandar Vučić je i dalje jedini političar u Srbiji koji ima više pozitivnih nego negativnih ocena. Još jedan indikator poverenja koji merimo je i spontano navođenje jednog političara kome se najviše veruje. Na tom indikatoru Vučić ima deset puta bolju ocenu od prvog sledećeg političara. Zanimljivo je i da je broj građana koji spontano navodi da njemu najviše veruje približno isti procentu građana u populaciji koji bi u ovom trenutku glasali za SNS. Važno je istaći i da jedna trećina građana Srbije ne veruje nikome.