Gajić kaže da je jedini način da opozicija jednog dana dođe na vlast to da pobedi na izborima, a ka\e i da u istoriji Srbije nikada nije do[lo do generalnog štrajka:

- Ja ne znam šta to znači. Vlada se bira na osnovu izbora i volje građana. Ako ikada dođe do takve vlade, a to je veoma teško, to bi bila izdaja građana Srbije jer su oni na izborima jasno pokazali svoje mišljenje. Oni bi tako prevarili birače, što bi im se osvetilo na narednim izborima. Što se studenata tiče, situacija je nejasna, da li je opozicija instruisala studente ili nije, da li su studenti instruisali opoziciju i dali im vetar u leđa?