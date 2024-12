- To je deo prakse koju oni demonstriraju godinama. Zanimljiv je izgovor koji oni daju za zabranu učešća na izborima Srpskoj listi, a to je da imaju vezu sa Beogradom. Po analogiji je to formalno irelevantan prigovor. Prema njoj, organi države Srbije mogli bi da zabrane učešće na izborima šiptarskim partijama sa juga Kosova jer imaju veze sa strukturama u Prištini i Albaniji. Tu cilj nije bilo koji srpski element, oni prosto hoće da ne ostane bilo kakav trag Srbije na Kosovu i Metohiji.

- Niko ne može da me ubedi da zapad nema snagu da Kurtija, Osmanijevu i bilo koga privoli ako to hoće da uradi. Spreman sam da tvrdim da sve ono što spada u politički ekstremizam Kurtija, zapravo nije bilo pre toga temeljno usaglašeno sa Amerikom i vodećim silama. Što je manje Srba na prostoru Kosova i Metohije, to je manje međuetničkih incidenata. Mislim da to nije pokušaj izvođenja gorke ironije, zaista tako misle. Smatram da vlasti imaju podršku da to i sprovedu - rekao je i dodao: