Todorović je ponovo napadnut 13. januara 2023. godine i to na Kalemegdanu. Tom prilikom je zadobio prelom zgloba na levoj ruci, oduzeta mu je čitava leva strana, a imao i vidljive povrede glave.

"Nažalost me sve ovo vratilo u prošlost. Nije bio prvi put da doživim ovakvu neprijatnost, pa me to vratilo u prošlost koja je bila jako teška. Sad su me napala dva mladića i bespotrebno me povredili jer su hteli da mi uzmu nešto malo novca. Toliko sam vikao da mislim da sam samo zato i ostao živ. Pomislio sam "Šta će mrtvom čoveku ponos"!", izjavio je tada.

Kako je tada prenešeno, napadači su imali nameru da ga opljačkaju.