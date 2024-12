Predsednik se osvrnuo i na to koliko je novca spolja došlo u opozicione stranke.

- Neki su postali poznati po tome što su rekli nešto loše o meni, od pevačica, glumaca. Zapitate se onda šta se dešava kod nas, a onda vidite koliko je u opozicione stranke, u Proglas, došlo novca spolja . Nije to došlo i nema ništa na džabe. Besplatan sir postoji samo u mišolovci, za te pare morate da obavite prljavi posao, a kada obavite prljavi posao onda ćete im biti dobri. Taj prljav posao im sad treba iz najmanje tri razloga .

- Prvi: hoće da završe sve oko Kosova što je moguće jer vide da dok sam predsednik nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. To im treba da bi Putinu mogli da kažu: Nemoj da se pozivaš na Kosovski presedan kada pričaš o Hersonu, Zaporožju. Srbija nikada neće priznati nezavnost Kosova. Srbija je samostalna zemlja kojoj ne možete da naređujete. Koju ne mogu da zovu ambasade i kažu "ovo sme, a ovo ne". Moj odgovor je uvek bio: Ako je to zaista tako, šta će vam onda bilo koja Vlada? Postavite po tri sekretarice, pošaljite mejl i posao je završen. Ali Srbija to nije htela, Srbija hoće sama da donosi svoje odluke, u najboljem interesu svoje zemlje. Možda je i bolje ne biti u bilo kakvoj Vladi, nego biti u Vladama koje ne služe interesima svog naroda. I nikada taj stav neću da promenim - istakao je predsednik, pa nastavio: