- Nemojte da nasednete na te pritiske koje prave oni koji Srbiju žele da vrate u prošlost kada kažu "u SNS-u su sa kupljenim diplomama, neškolovani, neobrazovani, oni to namerno rade da bi vas obeshrabrili da kažete da ste bili uspešni đaci, studenti, deo mladosti Srbije.To rade da vas ubede u suprotno od onoga što je istina. Verujte u sebe, to je najvažnije. Nije najvažnije da li neko ima diplomu ili nema, najvažnije je kakav je ko čovek. A SNS ima najbolje ljude i najviše mladih i obrazovanih ljudi.

- To je jedna od mera koja svakako treba da zadrže mlade ljude u Srbiji, ali nije jedina i ne može da se posmatra izolovano. To su i kvalitet zdravstvenih usluga, sportski i kulturni sadržaji, autoputevi, vozovi, sve ono što čini život. Šansa da se zaposle, šansa da otvore sopstveni biznisi drugo.

Naglasio je i da je važno to što sa beogradskog aerodroma može da se putuje do velikog broja zemalja i što nisu potrebne vize za većinu država i druge stvari.

- Sve to je rezultat odgovorne politike ili odgovornog pristupa države. Sve to pravi jedan ambijent da kažete - pa bolje je da živim u svoj kući, da živim među svojim prijateljima, da su mi blizu roditelji, drugari, da pričam na svom jeziku, učeći naravno strane jezike, jer to je nešto što je deo danas normalnog shvatanja i poimanja života. Ja mislim da je uvek pristojnije, da se bolje osećate kad ste među svojima, jer kako god da ste uspešni u inostranstvu, samo mali deo će biti prihvaćen.