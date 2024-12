Član Izvršnog odbora Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa KiM Slaviša Vuksanović očekuje da bi zahvaljujući dogovoru u Briselu i EU kao posredniku, nakon četiri godine moglo da dođe pomaka u rasvetljavanju sudbine nestalih i kidnapovanih od 1998. do kraja 2000, ali ne samo na KiM, već i u Albaniji.

„Očekujemo i moramo biti pozitivnog mišljenja da će ova nova Komisija uspeti da. takoreći, natera i jednu i drugu stranu da dođe do realizacije, odnosno do depolitizacije procesa i do pokretanja postupka pronalaska nestalih lica na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Vuksanović za Kosovo Online.