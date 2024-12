Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić više ne bude na čelu Srbije.

O predsedničkim izborima u Hrvatskoj

- Ništa od toga nije slučajno. Živimo u teškim vremenima za Srbiju, pritisci su kulminirali, nikada nisu bili veći i više se ni ne kriju. Skinuli su rukavice. Moram priznati da mi nešt nije bilo jasno, zašto i kaok se nešto događa ali sada se sklapa čitava slika. Utisak godine, to je predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsedničke izbore gde smo čuli, sasvim otvoreno, i nikada ne smemo zaboraviti, a to je da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Ljudi moraju da razumeju šta znači kada je nešto definisano kao strateški interes jedne zemlje, to znači da sve institucije rade na ostvarivanje tog interesa, da pružaju logističku i finansijsku podršku da se taj interes ostvari. Sve što može da se uradi, a da se to ostvari, a to je da Vučić ne bude na čelu Srbije, Hrvatska tome pruža logističku, obaveštajnu i finansijsku podršku.

- Postoje ljudi u Sribji koji svesno i namerno rade za Hrvatske obaveštajne službe. Nije mi bilo jasno šta se sve dešava u ovom trenutku, ali ta izjava da je strateški interes Hrvatske da Vučić ne bude na čelu Srbije, nemojte nikada to izgubiti iz vida - rekla je Ana Brnabić u jutarnjem programu televizije Pink.

Blokadna kuharica iz Zagreba

- Blokadna kuharica je indikativno, da mi samo dve ili tri nedelje, nakon što počinju blokade na našim fakultetama, po blokadnoj kuharici. Na meniju je obojena revolucija, mi u Srbiji imamo zakone i institucije koje funkcioništu, studentski parlament koji je jedino reprezentativno telo koje može da odlučuje, demokratski. Pošto nemaju većinu u studentskom parlamentu, oni po receptu iz blokadne kuharice, naprave ustroj studentske kontrole nad fakultetu, plenum. Odatle plenum, to kod nas ne postoji, to je recept iz blokadne kuharice. Imate radne grupe i sekcije, redare, programske sekcije, funkcionisanje fakulteta za vreme studentske kontrole... Sve ono što čujemo u poslednjih nekoliko nedelja. "Tlo je plodno, šta dalje", to je nadstrešnica, ono što se desilo u maju 2023. godine, to je litijum, to nema veze sa temom ili tragedijom. To je samo razlog, a šta dalje. To je razlog, alibi, šta ćemo da uradimo sada jer tlo je plodno - objasnila je Ana Brnabić.

- Ono što je dodatno tužno je što nam je blokadna kuharica ušla u srednje i osnovne škole. Dobro je da se mozaik sklapa, da ljudi razumeju i znaju. Detaljno pratim sve šta se dešava i vidite da vam se sklapaju slike i sve vidite jasno kao dan. Čula sam do Čedomira Antića da je rekao da to "nisu čak ni naši studenti", ti koji su blokirali fakultet. I to je čak iz blokadne kuharice. Imate blokadu Filozofskog fakulteta, mogu da dođu sa kojeg god fakulteta, naprave plenum i blokiraju fakultet i vidite da jedan po jedan fakultet pada. Možete da imate grupu od 50 studenata koji idu od fakulteta do fakulteta i blokiraju redom. A to može da uradi 100 studenata, sve po receptu blokadne kuharice. Hvala Čedomiru Antiću, jedan je od retkih koji je to rekao. Ne znate ko odlučuje na plenumu, kod predlaže, ko glasa, a onda imate nastavno-naučno veće koje donese odluku da nastavi sa radom, a oni kažu da su protiv i ne daju. Oduzimate svako poštovanje prema profesorima.

O predsedničkim kandidatima u Hrvatskoj

- Zamislite da kod nas u poslednjoj nedelji trke za predsednika Srbije, bavimo se time ko je predsednik Hrvatske. Oni su se više u kampanji bavili Vučićem, nego svojim unutrašnjim pitanjima. Aleksandar Vučić im je rak rana, trn u oku. Pitanje je zašto? Da li je pričao protiv Hrvatske ili se mešao u njihova unutrašnja pitanja, ne. Davao je sve od sebe da izgradi regionalno poverenje. Boli ih jer je on taj koji je rekao da Oluja ne sme da se zaboravi ida moramo da obeležavamo stradanje srpskog naroda, zato im smeta.

Ana Brnabić je pokazala i grafikon na kom se jasno vidi kako Srbija stiže Hrvatsku i koliko Srbija napreduje.

- BDP u milijardama dolara, Hrvaska uvek bila iznad Srbije, od 2017. godine, postaje predsednik Vučić, 2014. predsednik Vlade, Srbija trči i približava se apsolutnom iznosu Hrvatskoj, 2020. godine samo što ih nismo pretekli. Trčimo dalje, mi njih prestižemo prvi put u istoriji, Vučić mora da se skloni, Srbija da se vrati ispod Hrvatske, Srbija mora da stane - pokazala je Ana Brnabić na grafikonu.

Pokazala je potom još jedan, na kom je prikazano koliko je kilometara puta izgrađeno u Srbiji otkad je Aleksandar Vučić na vlasti, a koliko je izgrađeno u Hrvatskoj u istom tom periodu.

- Auto-putevi, 596 kilometara ima Srbija 2012. godine, Hrvarska ima 1251 kilometar, vidite razliku. 2024. godine, došli smo do toga da Srbija ima 1154 kilometara auto-puteva, dupliran je broj kilometara dok vlada Aleksandar Vučić, 10 godina. A Hrvarska na 1307. Vidite da će u 2025. godini, Srbija prestiže i po ovom parametru koji je za nas bio pojam, misaona imenica. Zato Srbija mora da stane i Aleksandar Vučić mora da ode.

O blokadama na fakultetima

- Interno je deljeno, pripreme za aktivnosti tokom prazničnog perioda. Da li ovo deluje kao da bi samoorganizovana grupa uradila, to je njihov plan aktivnosti tokom praznika. Imate na engleskom, ko je low, medium, koliko je potrebno u smislu prioriteta ljudi. Tu je razrada svih aktivnosti, to je do detalja isplanirano. Svi smo bili studenti, recite jel ovako nešto karakteristično od studentske organizacije. Ono što je zanimljivo, priprema obojene revolucije, oni kažu, citiram - to će nam omogućiti da studenti i javnost imaju utisak da se akcija i pritisak nastavljaju tokom praznika. Oni planiraju, dobro organizovani, da napravite utisak javnosti da je to ogroman broj ljudi, da ima velike podrške, imate Šolakove medije, i to je obojena revolucija, ovo je puč, pokušaj državnog udara. Prosečan broj ljudi na plenumu 50, a može bilo kod da dođe. Kaže, ti ljudi pozivaju familije, prijatelje, komšije koji treba da im dođu u poseut tokom praznika, prosečan broj koji svako dovede je 5. Čitam, dolazimo do broja 70*50*5 to je 17.500 ljudi koje oni snime, slikaju, koje možemo uputiti u sve što se dešava, promeniti mišljenja, dopustiti da nam se pridruže i da dalje šire svoj uticaj. Ovo je planirano, do najsitnijeg detalja.

- Opet citiram - plenum na kojem se donose odluke sa vezi funkcioniranjem okupiranog fakulteta, nije ograničen samo na studente tog fakulteta nego na njemu mogu sudjelovati i imati pravo glasa svi koji se na njemu pojave. Blokadna kuharica, vidite.

Pripreme za aktivnosti tokom prazničnog perioda

O prosvetnim radnicima

- Imali smo na zahtev sindikata prosvete, četiri sindikata prosvetnih radnika, imali smo u utorak sastanak sa predsednikom Vučićem. Oni su ga zamolili da se umeša, da nađe rešenje za probleme prosvetnih radnika. Odmah je rasčistio kalendar i primio ih. Imali smo sastanak. Aleksandar Vučić sve što radi radi javno, oni su zamolili, nisu bili obavešteni mediji, sve imamo dokumentovano. I tu im je izašao u susret, iskritikovao je jer ne voli da radi takve stvari, da se ne vidi. Sastanak je bio odličan, Aleksandar Vučić je nekoliko puta izlazio, ko je fer od sindikata će to i potvrditi. Raspravljao se sa ministrom finansija koji je rekao da je to nategnuto, da ćemo ući u problem sa deficitom... Potrudio se svojski, bio je radni sastanak, dao je sve od sebe, da izađe u susret njima. Dva zahteva da početna plata se izjednači sa republičkim prosekom i da se potpiše kolektivni ugovor do 5. marta. Sve je završio, izašao u susret zahtevima. Predstavnici sindikata su bili prezadovoljni, bila je to velika pobeda za prosvetne radnike. Napustila sam zgradu predsedništva, a onda sam čula da se Vučić vratio, poslužio im je ručak, pitali su da li mogu i za stručne saradnike, i to je rekao može. Sa članstvom su dogovorili sastanak da se to potvrdi, to bi značilo da prosečna plata u prosveti ide iznad republičkog proseka, i oni se juče javljaju, vidite da se nešto desilo. VIdite da se neko poigrao, zovu, prvo su oni obavestili Šolakove medije da je bio taj sastanak, onda to poslali prvo njima i rekli da idu u generalni štrajk.