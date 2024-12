Obraćanje Tatjane Novaković

Obraćanje dr Aleksandre Jeremić Šošić

Obraćanje Bogdana Ristića

Obraćanje predsednika Vučića

- To je bila naša ideja, ali i naš posao. Svi mladi ljudi u sali, a normalno je da negde imaju dozu rezerve i otpora prema onima koji su na vlasti, ako ne danas sutra će osetiti ponos zbog onoga čemu su prisustvovali. Svima vama čestitam na vašoj izvrsnosti i odgovornom pristupu. Na tome što ste razumeli da život nije jednostavan ni lak, da nosi sa sobom obaveze, težak, naporan i mukotrpan rad - naglasio je on.

- Kada to kažem, ne postoji veća odgovornost ni važnije zanimanje od vašeg. Ali ne postoji ništa humanije i ništa lepše. Svaki život koji spasete, svako dete koje od plača dovedete do osmeha, sve je to vaš rezultat. Vi ste se do sada razlikovali od drugih, po svojoj posvećenosti, marljivom i teškom radu. Hoću da se zahvalim i vašim roditeljima koji su vas naučili da su rad i odgovornost, neprospavane noći, sve te žrtve itekako imale smisla - rekao je predsednik.