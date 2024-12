Slušaj vest

Hrvatski politički filozof Igor Štiks govoriće sutra na Akademija umetnosti u Novom Sadu, te će tako uputiti i naučiti naše studente kako se diže pobuna. On je, inače, i napisao je knjigu "Pravo na pobunu; Uvod u anatomiju građanskog otpora", koja govori o blokadi Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2009. i kako je ta blokada uticala na buđenje građanstva i prouzrokovala niz seljačkih i radničkih protesta.

Ovim se potvrđuju i reči predsednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić, koja je jutros rekla da su studentski protesti po receptu iz hrvatskog vodiča za blokade.

- Na meniju je obojena revolucija, mi u Srbiji imamo zakone i institucije koje funkcioništu, studentski parlament koji je jedino reprezentativno telo koje može da odlučuje, demokratski. Pošto nemaju većinu u studentskom parlamentu, oni po receptu iz blokadne kuharice, naprave ustroj studentske kontrole nad fakultetom, plenum. Odatle plenum, to kod nas ne postoji, to je recept iz blokadne kuharice. Imate radne grupe i sekcije, redare, programske sekcije, funkcionisanje fakulteta za vreme studentske kontrole... Sve ono što čujemo u poslednjih nekoliko nedelja. "Tlo je plodno, šta dalje", to je nadstrešnica, ono što se desilo u maju 2023. godine, to je litijum, to nema veze sa temom ili tragedijom. To je samo razlog, a šta dalje. To je razlog, alibi, šta ćemo da uradimo sada jer tlo je plodno - objasnila je jutros Ana Brnabić.

Poziv studentima na razgovor sa hrvatskim političkim filozofom Foto: Pritnscreen/Instagram

Istakla je da se mozaik sklapa i da je dosta stvari sada jasnije.

- Ono što je dodatno tužno je što nam je blokadna kuharica ušla u srednje i osnovne škole. Dobro je da se mozaik sklapa, da ljudi razumeju i znaju. Detaljno pratim sve šta se dešava i vidite da vam se sklapaju slike i sve vidite jasno kao dan. Čula sam do Čedomira Antića da je rekao da to "nisu čak ni naši studenti", ti koji su blokirali fakultet. I to je čak iz blokadne kuharice. Imate blokadu Filozofskog fakulteta, mogu da dođu sa kojeg god fakulteta, naprave plenum i blokiraju fakultet i vidite da jedan po jedan fakultet pada. Možete da imate grupu od 50 studenata koji idu od fakulteta do fakulteta i blokiraju redom. A to može da uradi 100 studenata, sve po receptu blokadne kuharice. Hvala Čedomiru Antiću, jedan je od retkih koji je to rekao. Ne znate ko odlučuje na plenumu, kod predlaže, ko glasa, a onda imate nastavno-naučno veće koje donese odluku da nastavi sa radom, a oni kažu da su protiv i ne daju. Oduzimate svako poštovanje prema profesorima.

Ana Brnabić je pokazala i plan koji je dobila, a koji je interno deljen i tiče se priprema aktivnosti za praznični period.

- Ono što je zanimljivo, priprema obojene revolucije, oni kažu, citiram: "To će nam omogućiti da studenti i javnosti da imaju utisak da se akcija i pritisak nastavljaju tokom praznika." Oni planiraju, dobro organizovani, da napravite utisak javnosti da je to ogroman broj ljudi, da ima velike podrške, imate Šolakove medije, i to je obojena revolucija, ovo je puč, pokušaj državnog udara. Prosečan broj ljudi na plenumu 50, a može bilo kod da dođe. Kaže, ti ljudi pozivaju familije, prijatelje, komšije koji treba da im dođu u poseut tokom praznika, prosečan broj koji svako dovede je 5. Čitam, dolazimo do broja 70*50*5 to je 17.500 ljudi koje oni snime, slikaju, koje možemo uputiti u sve što se dešava, promeniti mišljenja, dopustiti da nam se pridruže i da dalje šire svoj uticaj. Ovo je planirano, do najsitnijeg detalja.

Plan za pripremu aktivnosti za praznični period Foto: Printscreen/Pink

- To je jedan problem za koji mi sad shvatamo da je duboko hrvatski. Dakle na kraju, kad se sve sabere i oduzme, mi smo njima potrebni, jer bez nas oni ne postoje. Oni imaju negativno određenje, oni su jedna mala obala, jedna mala država i mala kultura, koja bez neprijatelja ne funkcioniše. I njihova je želja verovatno da ovde večno ostane neki zid, ako je moguće na Drini, ako već nije na Dinari - rekao je on.

Istakao je da su oni očigledno vrlo prisutni, iako ne može da iznese dokaze za to.

- Ali mi u proteklih 200 godina nikada nismo imali podršku Hrvatske. Kako sad odjednom ćirilica u Rijeci. Kako sad odjednom se Đorđe Balašević intonira po univerzitetima. Kako sad odjednom neki profesor sa fakulteta koji je bezbednjački fakultet, kao što je kod nas FPN nažalost, sad odjednom izađe i daje svoje mišljenje. Otkud to - zapitao je Antić.