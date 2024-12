O odnosu dve države, kao i da li je negativan stav prema Srbiji samo neizbežan adut u kampanji ili je to strateški stav Hrvatske, u emisiji " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji, razgovarali su advokat Milan Antonijević, dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju, Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona i Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

- To nije ništa više nego želja da se pobegne od drugih tema koje su značajne za Hrvatsku, odnosno ubistvo i gubitak života jednog malog deteta. Svaki put pred izbore imate tu podignutu retoriku, Hrvatskoj je u interesu da Srbija bude deo Evropske unije i bilo koji narativ protiv toga govori o pokušaju da svoje male interese ostvare kroz proces evropskih integracija.

- Opozicioni poslanici igraju na nacionalističku retoriku, koja bi po nas bila veoma štetna i zahteva ponovno angažovanje Haškog tribunala. Očekuje se apsolutna pobeda Milanovića, on je vešt političar, teatralan, ali zna šta bi to odnelo, a šta bi donelo - rekao je on i istakao: