" Imamo prilično stabilan rejting vladajuće stranke, dok opozicione pojedinačno imaju male rejtinge. Imaju značajniji rezultat tek kada naprave širu koaliciju, a te koalicije su se već raspale, dovedu javne ličnosti koje ih podržavaju, pa ih podrži Proglas i time stvore neku sliku da je to jedan značajan deo opozicije, ali kada se mere pojedinačno, kao što ih Ipsos meri onda budu tu gde jesu. Manojlović i Đilas imaju oko pet odsto, što je negde realno, a sada je naročito postalo istaknuto da Đilas nije dominantan u opoziciji i zato osporava rezultate istraživanja. Pokret Sava Manojlovića je sada možda i jači, sve zavisi od više faktora, a razlika u pola procenta je na nivou statističke greške. Da se istraživanje radilo nedelju dana kasnije, dobili bi drugačije rezultate", rekao je politički analitičar Branko Radun za Kurir.

On napominje da je Đilas bio lider samo u jednom delu opozicije, onom građanskom, ali nikada nije predvodio potpuno ujedinjenu opoziciju.

"Ja mislim da se on oglasio da ospori istraživanje, jer ono u ciframa osporava njegovu ambicioznu nameru da bude vođa opozicije oko koga će se drugi okupljati, makar kada su u pitanju stranke građanske opcije. Doduše, mediji vrlo često kada kažu "opozicija" zapravo misle na tu građansku, a ovu drugu, desno orijentisanu, ni ne pominju. Takva slika se stvarala i u opozicionim i provladinim medijima, da je vođa Đilas i da je sve to opozicija ", kazao je Radun i dodao:

"Ovi rezultati prikazuju realan presek stanja i to njemu ne odgovara, jer ako ih prihvati, to znači da nije glavni u građanskom delu opozicije. Ako bi Savo Manojlović i on ikada išli zajedno na izbore, bili bi ravnopravni partneri" naglasio je Radun.