Intenzivno i u isto vreme. Gotovo orkestrirano. Tako se ocenjuju potezi iz Zagreba, Prištine i Sarajeva i to u trenutku dok se u Srbiji odvijaju protesti.

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić kaže da su pritisci na Srbiju kulminirali i da nikada nisu bili veći, a da je predizborna kampanja u Hrvatskoj pokazala da je njihov strateški interes da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Rekla je i da pojedini opozicioni političari iz Srbije rade u interesu Hrvatske. A o tome da je pitanje Srbije na političkom vrhu u Zagrebu, dokazala je i njihova predizborna debata za predsednika, u kojoj su se svi kandidati utrkivali da iznesu kritike na vlast u Beorgadu. U tome je najkonkretnija bila Ivana Kekin ispred stranke “Možemo!”. Rekla je: „Ja bih samo htela podsetiti da je nama kao Hrvatskoj, strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija. To očito s Aleksandrom Vučićem nije moguće“.

- Mislim da političari na svetskom nivou uglavnom ne znaju šta rade. Najbolji primer je to arapsko proleće, da se nije onaj dečko "upalio" u Tunisu. Ne bi se tako razvijali događaji. Naravno, kasnije su se uključile Amerika i druge zemlje, ali sam početak je jedan spontani događaj, potpuno neobičan. To se zove u teoriji crni labud. Ima jedan veliki libanski naučnik, zove se Taleb, i on je formulisao tu teoriju crnog labuda. Da postoje događaji koji su potpuno nepredvidivi i koji potpuno remete sve dugoročne tokove i takvih događaja je mnogo - rekao je Marković.