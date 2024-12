- Koliko god da sam govorio, ljudima iz vlasti na jedno uho uđe, na drugo izađe. Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije u poslednjih 24 godine. Biće posebni mehanizmi. Odnosi se na ljude sa vlasti i one koji sa njima sarađuju - izjavio je Vučić.

- Znači da je bolje, to ne znači da je dovoljno dobro. Uvek ćete manje da čujete one koji imaju najmanje, onih koji su niža srednja klasa, a više od onih koji su viša srednja klasa i koji imaju najviše. Ono što je dobro kod protesta studenata, to je što su pokrenuli jedno pitanje. Sva su dokumenta dostupna. Ako je bilo ko bio korumpiran, odgovaraće. Kao da smo izgubili energiju da se borimo protiv onih koji su zloupotrebljavali svakog od nas. Znate li koliko puta nedeljno čujem 'Šef je to rekao'. Sve naše službe da rade taj posao - dodao je.