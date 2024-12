"Evo da vam pokažem, na njihov zahtev. Vidite, ovo je moj mejl. Stiglo je od četiri njihova sindikata, to su Unija sindikata prosvetnih radnika, Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat nezavisnost i Sindikat radnika u prosveti Srbije. Sa svim njihovim potpisima, zahtev da ih primim. E, ja sam ih primio. Došli ljudi kod mene, za mene je to čast, dobri ljudi. Izneli zahteve, ja sam sve zahteve prihvatio . I još malo dodao", rekao je Vučić.

"Sad sam prihvatio jer su to malo drugačiji zahtevi, to što su tražili niko do kraja ne može da ispuni. Da bismo ispunili sve zahteve morali bismo da izdvojimo dodatnih 260 miliona evra", rekao je.