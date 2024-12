- Jedan moj kolega, neki Dalibor Petrović , pojavljuje se po medijima i kaže " mi smo posustali, mladi će nastaviti ". To je tako bedna floskula! I u naše vreme isto 1997. godine 15 posto građana Srbije se izjasnilo kad su ih pitali anketari da bi podržali svaku opciju za koju su studenti. Znači da bi bili i za Islamsku državu, fašizam, nacizam...samo da su mladi podržali. Ali, pošto većina ljudi kad to kaže nije iskrena, da li bi oni mladom čoveku ustupili svoj posao i otišli u penziju? Da li bi oni mladom čoveku pružili recimo da daju neku stipendiju i tako dalje? Nego to je ta priča " mi smo bili loši, sad ćete vi biti dobri" - rekao je Antić.

- To je jedan problem za koji mi sad shvatamo da je duboko hrvatski. Dakle na kraju, kad se sve sabere i oduzme, mi smo njima potrebni, jer bez nas oni ne postoje. Oni imaju negativno određenje, oni su jedna mala obala, jedna mala država i mala kultura, koja bez neprijatelja ne funkcioniše. I njihova je želja verovatno da ovde večno ostane neki zid, ako je moguće na Drini, ako već nije na Dinari - rekao je on.

- Verovatno jesu, ali ja mislim da to nije dominantno. Naravno da postoje ljudi koji su finansirani iz inostranstva, to je nažalost kod nas zakonom dozvoljeno . Kod nas je pre desetak godina milijardu evra uloženo tako!

- Sad, ako se neko 1970-ih bavio švercom ili uzimao kredite a nije vraćao, to je druga stvar. To ljudi neće da priznaju, to im možda čini to vreme malo boljim - naglasio je profesor Antić.