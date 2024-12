"Ja sam jednom rekao da mi se čini kako me svi vole, a niko neće da glasa za mene, što znači da je moj rok prošao"

Dva predstavnika političke scene Srbije koje je publika emisije koja se emituje na Kurir televiziji, "Pulsa Srbije vikend", u najvećoj meri volela da gleda u prethodnoj godini, prof. dr Vojislav Šešelj, SRS i Čeda Jovanović, lider LDP, komentarišu najjače utiske unutrašnje i spoljne politike, kao i najaktuelnije potrese kada su u pitanju javno mnjenje i stavovi vladajućih i opozicionih lidera u 2024. godini.

1/5 Vidi galeriju JOVANOVIĆ IZRAZIO DUBOKU ZAHVALNOST ŠEŠELJU NA KURIR TELEVIZIJI?! ON ŠOKIRAO "Kada sam te video sa Legijom rekao sam ti da se vojvodi NA NOGE dolazi!" Foto: Kurir Televizija

Jovanović se najpre obratio svom sagovorniku, ističući kako se oseća povodom istovremenog gostovanja:

- Tu je moj sagovornik, mi nismo mišljenici, ali smo uvek razgovarali. Ja sam uvek imao svoj stav, ali poptovao tu politiku. Mislim da je paradoks tužna istina, da je Srbija danas mnogo luđa u političkom smislu, nego tada. Razgovarali smo kada je stigao zahtev za ekstradiciju u Hagu. Možemo da uporedimo sa današnjim političkim životom, kada ima toliko agresije, malo razuma, a jako je teško objasniti o čemu se tu zapravo radi - rekao je Jovanović, na šta se Šešelj nadovezao:

Foto: Kurir Televizija

- Uvek smo se sukobljavali, ali nismo se nikad potukli. Ja sam jednom rekao da mi se čini kako me svi vole, a niko neće da glasa za mene, što znači da je moj rok prošao. Nisam više za aktivnu politiku i ja sam to shvatio, neću se više nametati. Međutim, politikom ću se baviti do kraja života. Da budem na bilo kakvoj funkciji nemam više ambicija, njih sam predao drugima u stranci. Bavim se štampanjem knjiga i učešćem u televizijskim emisijama.

02:18 Vojislav Šešelj prestaje da se aktivno bavi politikom?! "Moj rok trajanja je istekao, svi me vole, a niko neće da glasa za mene!" Izvor: Kurir televizija

Jovanović je poželeo da govori na temu koju je pokrenuo Šešelj, te šokirao svojom izjavom:

- Svakako mislim da je uvek dobro došla promena i nekakva nova energija, ali mislim da su retki pojedinici koji imaju takvo veliko iskustvo poput mog sagovornika, čak i ako se ne slažem sa njim. Nikada ne bih dozvolio da naša politika gubi takve ljude. Uz sve razlike koje postoje među nama, a koje su velike, njemu dugujem večnu zahvalnost za ono što je uradio 6. oktobra. Priznao je rezultate izbora, uzeo je u ruke izborni zakon i rekao da se uvek borio da Srbija bude izborna jedinica.

Šešelj se nadovezao:

- Sećaš li se šta je Đinđić rekao? Uzeo je zakon i pitao me stojim li ja iza njega? Rekao sam da stojim, a on mi je rekao da ima poverenja da je to urađeno kako treba.

Gde se u političkom smislu stiče poverenje, tema je o kojoj je govorio Šešelj:

01:27 JOVANOVIĆ IZRAZIO DUBOKU ZAHVALNOST ŠEŠELJU NA KURIR TELEVIZIJI?! ŠOK U STUDIJU - "Ne slažemo se, ali ne bih dozvolio da naša politika gubi takve ljude!" Izvor: Kurir televizija

- Našom scenom ovladali su ljudi koji nemaju sposobnosti i moralnih stupula, niskog su obrazovnog nivoa i hteli bi vlast po svaku cenu. Ne shvataju da je 5. oktobar neponovljiv. Oni bi da im neko preda vlast bez izbora, nismo mi banana republika pa da nam neko može nametnuti takvu vladu.

Priče da su ovo ubrzani procesi koji se moraju odviti po zahtevu odlazeće garniture u Vašingtonu sve češće se obrću među narodom, a Jovanović ističe:

- Od Srbije i od srpskog naroda traži se da okrenu glavu u stranu isto kao u Bosni i Hrvatskoj, ali oni su imali gde da odu. Kažu da ne moramo da priznamo Kosovo, već samo nezavisnot Kosova, a kakva je onda Srbija, normalnija ili luđa? Onda će sve ono što je moj sagovornik govorio, a protiv čega sam se ja borio, biti potvrđeno. Ja ne želim da njegova politika pobedi.

Foto: Kurir Televizija

Najveće pitanje koje je obeležilo ne samo kraj godine, već i celokupnu 2024. jeste destabilizacija unutar naše države, odnosno tvrdnje da smo mi ti koji je vršimo, na šta je Jovanović rekao:

- Mi ne možemo da žmurimo pred onim što se dešava oko nas. Nezamislivo je da Srbija danas ima parlament kakav je imala još iz vremena Miloševića. Ja da pljujem nekoga, mi smo Šešelja i iznosili iz skupštine, ali nikada se nije desilo da ja kao šef polsaničke grupe tražim reč i ne kažem dame i gospodo. U najgore vreme smo normalno razgovarali. Organizovali smo skupštinu u Sava Centru - rekao je Jovanović, na šta se Šešelj nadovezao:

ŠEŠELJ O SUSRETU SA JOVANOVIĆEM I LEGIJOM U SAVA CENTRU:

- Jel se ti sećaš našeg susreta tamo? Ja sam prolazio naoružan, a ti si sa strane stajao sa Legijom i zvao si me da priđem, a ja sam rekao "Čedo, vojvodi se na noge dolazi". Ti si mi prošao tada i pitao me kakve su nam namere. Ja sam rekao da ih nemamo osim ako ne dođe do samoodbvane, ako vi nećete praviti incident, onda mi nećemo sigurno. Očekivao se krvavi rasplet koji smo mi hteli da izbegnemo po svaku cenu.

01:08 Šešelj opisao kako je izgledao njegov susret sa Jovanovićem u Sava Centru: "Ti si stajao sa Legijom, rekao sam ti da se vojvodi na noge dolazi!" Izvor: Kurir televizija

U studiju se povela tema aktuelnih studentskih protesta, a tokom koje je Jovanović istakao kako su njegova deca učestvovala u njima, te istakao i da je njegov sin primljen na Harvard sa radom na temu kako je na primeru Kosova i Srebrenice sahranjeni ideali međunarodne pravde i prava. Šešelj je nakon njegove izjave poželeo da upita svog sagovornika:

- Vidim da imaš vrlo pametnog sina, a da li si ti sazreo do saznanja da u Srebrenici nije bilo genocida? Bio je veliki zločin, ali ne genocid.

- Moj sin se nije bavio tom temom, pisao je rad kojim dokazuje da se ideali međunarodne pravde pogaženi. Reći ću ti da je sud o tome doneo odluku za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Nisam pročitao tvoju knjigu, ali te godinama slušam - odgovorio je Jovanović.

Šešelj je istakao izrazito neslaganje, te pokušao da Jovanoviću i gledaocima detaljnije objansi svoj stav:

- Pročitaj presudu.Profesor Milenko Kreća je dokazao da tu nije bilo genocida, a međunarodni sud pravde je procenio da je Srbija odgovorna što nije sprečila genocid i kaznila počinioce što se on desio. Kako smo mogli da psrečimo streljanje kada je ono zvedeno za dva dana? Milanović i Milošević nisu znali. Mene su iz suda brutalno izbacili. Dokazao sam da se ne smeju poštovati odluke tog tribunala.

