- Na meniju je obojena revolucija, mi u Srbiji imamo zakone i institucije koje funkcioništu, studentski parlament koji je jedino reprezentativno telo koje može da odlučuje, demokratski. Pošto nemaju većinu u studentskom parlamentu, oni po receptu iz "Blokadne kuharice", naprave sistem studentske kontrole nad fakultetu, plenum. Odatle plenum, to kod nas ne postoji, to je recept iz "Blokadne kuharice" . Imate radne grupe i sekcije, redare, programske sekcije, funkcionisanje fakulteta za vreme studentske kontrole... Sve ono što čujemo u poslednjih nekoliko nedelja - objasnila je Ana Brnabić.

- Dobro je da se mozaik sklapa, da ljudi razumeju i znaju. Detaljno pratim sve šta se dešava i vidite da vam se sklapaju slike i sve vidite jasno kao dan. Čula sam do Čedomira Antića da je rekao da to "nisu čak ni naši studenti", ti koji su blokirali fakultet. I to je čak iz "Blokadne kuharice". Imate blokadu Filozofskog fakulteta, mogu da dođu sa kojeg god fakulteta, naprave plenum i blokiraju fakultet i vidite da jedan po jedan fakultet pada. Možete da imate grupu od 50 studenata koji idu od fakulteta do fakulteta i blokiraju redom. A to može da uradi 100 studenata, sve po receptu "Blokadne kuharice" - kazala je Ana Brnabić.