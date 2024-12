Slušaj vest

Protesti su organizovani, to je nastavak obojene revolucije koja traje. Sve se ovo radi da bi se zaustavila Srbija, poručio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin.

Istakao je da duboko sumnja u to da se u jednom trenutku iz Zagreba, Prištine, Sarajeva i Beograda stvore ljudi koji gle čuda i misle isto. "I svi podržavaju jedni druge. Ne verujem u takve stvari zato što me je život naučio da to nikada nije slučajno. To se radi iz jednog centra i radi se po naredjenju."

"Mi smo sve ovo gledali, sećate se Jedan od 5 miliona, Srbije protiv nasilja, sve je bilo isto. Uvek se krene od jednog dogadjaja koji pogadja sve a onda se taj dogadjaj baci potpuno u zasenak i krene se na isključivo političke zahteve. Ne mislim ja da ću ovim gostovanjem promeniti svest ljudi koji protestuju. To je njihovo pravo i to je sve u redu. Samo istine radi, hoću da govorim o stvarima koje proizilaze iz toga. Vreme je apsolutna kategorija, niko od nas ga nema previše. Ako izgubite godinu u protestima to vam niko neće vratiti. Kad se vratite kući i kažete roditeljima - ja neću položiti ni jedan ispit ali znaš ja sam blokirao Brankov most i niko nije mogao da predje, a roditelj kaže - sjajno, zato sam te poslao na fakultet. Kada svoje roditelje vodimo kod lekara da li ćemo pitati da li je to onaj što je najviše vikao "Vučiću pederu" ili ćemo pitati da li je to lekar koji ima najviši prosek? Završio je najbolju školu ili on je bio najduže na blokadama?"

Foto: R.Z./ATAImages

Upitao je i da li je moguće da, ako protesti i blokade nisu organizovani i ako ne postoji ideja da se Srbija zaustavi, deca koja idu u nemačku školu nemaju iste emocije kao njihovi vršnjaci koji idu u državne škole. "Što oni ne izlaze na ulice, što oni ne blokiraju njihov rad? Što ne zabranjuju njihovim profesorima da ih ocenjuju? Zašto ne odu na privatne fakultete pa im ne dozvole da rade? Što ih ne blokiraju? Zato što to nije usmereno ka tome, usmereno je ka državi Srbiji."

Upitan da li su zahtevi studenata legitimni potpredsednik Vulin je upitao koji zahtev nije ispunjen i naglasio da pravo nije osveta.

"Postoji jedna stvar koja se uči na pravnom fakultetu, nadam se da će i dalje i da će neko završiti pravni fakultet, da će neko ponovo hteti da ide u školu, bude inženjer, lekar, uči se da pravo nije osveta. Da li vi stvarno mislite da niko nije razumeo i poželeo, da niko nije osetio bes, odvratni gnev, osećaj nemoći kada se desila tragedija u Novom Sadu? Da li stvarno mislite da nije prva reakcija svakog od nas - pohapsi sve koji su "prošli" pored te stanice, ali postoji zakon. Da li stavrno mislite da onaj monstrum što je ubijao decu u Ribnikaru zaslužuje da živi? Da li stvarno mislite da neko ne oseća potrebu da strelja onog monstruma koji je ubio decu u Orašju i Duboni? Pa što ih ne ubijemo, ne streljamo? Pa postoji zakon. Zakon nije osveta. Ne možete naterati sudiju ili tužioca da uradi nešto što nije po zakonu, ne možete da naterate da se istraga završi za 24 sata. Ne možete, to je državni udar. Kažete - živimo u diktatorskom režimu. Da živimo u diktatorskom režimu hapšenja bi bila završena za 24 sata, ne bilo ni tužilaštva, naredi politika. Ne može političar da naredi nikom ništa."

Dodao je da su zahtevi ispunjeni bez bilo kakvih pritisaka. "Imali ste i ostavke, i hapšenja, i ljudi su u zatvoru i treba da budu. U pravu "forma je suština". Mora da se ispoštuje forma hteli ne hteli. Jer sledeći put će neko, ako se ne ispuni forma, odlučiti da ste vi ti koji će ići u zatvor."