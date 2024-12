JOVANOVIĆ IZRAZIO DUBOKU ZAHVALNOST ŠEŠELJU NA KURIR TELEVIZIJI?! ON ŠOKIRAO "Kada sam te video sa Legijom rekao sam ti da se vojvodi NA NOGE dolazi!" Foto: Kurir Televizija

- Vidim da imaš vrlo pametnog sina, a da li si ti sazreo do saznanja da u Srebrenici nije bilo genocida? Bio je veliki zločin, ali ne genocid.

- Ja sam napisao knjigu na 3.300 strana na kojima sam dokazao da to nije bio genocid. Što je ne pročitaš? Međunarodni sud nije odbacio tužbu protiv Srbije, već ju je proglasio odgovornom. Pročitaj presudu. Profesor Milenko Kreća je dokazao da tu nije bilo genocida, a međunarodni sud pravde je procenio da je Srbija odgovorna što nije sprečila genocid i kaznila počinioce što se on desio. Kako smo mogli da sprečimo streljanje kada je ono izvedeno za dva dana? Mladić i Milošević nisu znali. Mene su iz suda brutalno izbacili. Dokazao sam da se ne smeju poštovati odluke tog tribunala - istakao je Šešelj, na šta je Jovanović rekao:

"Da li si ti sazreo do saznanja da u Srebrenici nije bilo genocida?" Šešelj pokrenuo tešku raspravu u studiju Kurir televizije, evo kako je Jovanović odgovorio! Izvor: Kurir televizija

- Ja sam dokazao da se one ne smeju poštovati jer su sva druga suđenja srpskim generalima i političarima isto bila skandalozna, nego nije imao ko to javno da kaže - zaključio je Šešelj.

- Vojnički je ispravno gađati kolonu koja se probija naoružana. U zaštićenoj zoni su formirali 28 pešadijsku diviziju i nisu uvažavali nikakvu zaštitu. Na pet mesta je vršena egzekucija, odnosno streljanje, a samo se za jedno mesto zna ko ga je izvršio. To je vojna ekonomija Branjevo, gde je streljalo 7 pripadnika desetog divizantskog odreda, a i osmi je bio osuđen. Četiri lokacije se ni do danas ne zna ko je streljao, a neko jeste. Nema genocida gde se redom ne ubijaju žene i deca. Država je odgovorna, pojedinci ga ne mogu izvršiti - rekao je Šešelj i istakao:

- Znaš li za podatak da je sve vreme streljanja specijalna jedinica SAS-a bila u Potočarima smeštena u bazi holandskog bataljona i da su ujutru pod punom ratnom opremom izlazili na teren, a uveče se vraćali i čistili svoje oružje i blatnjave čizme? To je dokazano. Zločin je bio, slažemo se, kao i da svi koji su učestvovali u streljanjima treba da budu kažnjeni, ali nije bilo genocida. Genocid je jedino kada se redom streljaju žene i deca. Za genocid ne mogu biti odgovorni pojedinici, njega mogu izvržiti organizacije i države.

Potom je detaljnije pokušao da objasni svoje tvrdnje i osporavanje da je genocid u Srebrenici izvršen, ističući da je za to potrebno streljati zanatno veći broj grupe, kako bi se on mogao tako nazvati:

- 1.200 muslimana iz Srebrenice nije znatan deo grupe muslimana Bosne i Hercegovine koji su tada imali dva miliona i 182 hiljade pripadnika, a ni jedna žena i ni jedno dete nisu streljani. Jel ti znaš da je mene pisanje knjige gde sam dokazao da nije bilo Genocida u Srebrenici umalo koštalo života? Toliko sam se u to uneo i toliko energije uložio da sam jedva isplivao. Nije bio genocid, dokazao sam to i niko mi to nije opovrgao, niko živ. Zašto ćute srpski izdajnici na tu moju knjigu? Pročitaj je, ako nemaš pare da kupiš, ja ću ti pokloniti - zaključio je Šešelj.