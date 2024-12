- Budimo ozbiljni, da li zaista neko misli da je Kurti jedini političar na kugli zemaljskoj koji može da se suprotstavi EU i NATO paktu. Jedna od najmoćnijih zemalja na svetu SAD izjavljuje da je zabrinuta zbog onoga što radi Kurti i ne uradi apsolutno ništa po tom pitanju. Ako su zabrinuti neka mu uvedu sankcije, eto meni su uveli sankcije. Hajde od zabrinutosti silne uvedite i Kurtiju. Ne, radi se tu o dogovoru i sve se radi da EU ne bi morala da ispoštuje svoj potpis i dogovor o formiranju Zajednice srpskih opština ali isto tako da se protokom vremena izvrši etničko čišćenje Srba sa prostora Kosova i Metohije, a onda nije važno, a onda koga briga za ZSO ili nešto drugo jer - nema Srba nema problema. To je njihova politika - rekao je potpredsednik srpske vlade.

- Pobrinuli smo se da ni jedan Srbin na prostoru Kosova i Metohije ne ostane bez plate i svojih primanja, ne ostane bez socijalnih davanja. I to se povećava iz dana u dan. I država Srbija radi, investira i ulaže gde god da žive Srbi. To je naš način, to je naša jedina borba. Da li mi možemo da ubedimo SAD da prestanu da igraju tu dvostruku igru sa Kurtijem i da ubedimo EU i NATO da ne podržavaju Kurtija? Ne možemo. Oni su javno zabrinuti ali su vrlo zadovoljni zbog ovoga što se dešava, svaki upad na sever ih raduje, svako sprečavanje Srba da iskoriste svoja legitimna prava ih apsolutno raduje i sve što rade protiv Srba ih veoma raduje.