Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se do danas 28 zemalja prijavilo za učešće na specijalizovnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

"Zastavu Ekspa smo dobili pre dve nedelje, a do danas je već 28 zemalja potvrdilo prisustvo na Ekspu. To je daleko veći broj zemalja nego što smo mi očekivali u ovako kratkom vremenskom periodu, ali to je sjajna vest za građane Srbije. Na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Astani 2017. godine bio je najveći broj izlagača - 117. Mi hoćemo najmanje 120, 130 u Srbiji. Ovo je dobar znak i sjajna šansa za nas. Dakle, Ekspo nam je najveća razvojna šansa, da se predstavimo na pravi način, da kroz projekat Srbija 2027. dodatno podignemo i plate i penzije i minimalne zarade, ali da unapredimo infrastrukturu u našoj zemlji. To je šansa koju ne smemo da propustimo", naglasio je Mali

On je rekao i da nikada u istoriji nismo imali veći priliv stranih direktnih investicija kao ove godine.