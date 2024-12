Slušaj vest

Premijer Republike Srbije Miloš Vučević istakao je jutros da je na sastanku sa predsednikom Vučićem dogovoreno da prvo tromesečje 2025. godine bude period pojačane borbe protiv korupcije.

- Oni stiču bogatstvo, i razne malverzacije rade... A to više neće moći. Spremamo opsežnu akciju, borbu protiv kriminala, oni koji su zloupotrebili volju građana... To neće biti lov na veštice, poštovaće se zakon - rekao je on.

- To je kontinuirana akcija, i država mora dodatno da se angažuje i zada udarac. Da li će to biti članovi jedne ili druge stranke, to je nebitno, nema zaštićenih - rekao je premijer.

Kako kaže, protiv korupcije se država bori svaki dan, ali ovo jeste jedan širi paket mera, gde će verovatno biti iznenađenja.

- Za nekoga ko je podrazumevan da nije takav, biće... Mediji će verovatno biti u šoku. Postoje ostovane sumnje da su kršili zakon, ja znam da građani to očekuju. Videli smo po gostovanju predsednika Srbije. Jedni su oduševljeni, jedni su se ućutali - dodao je potom.

Jedno je što će SNS da radi unutar stranke, to je unutrašnji proces, a drugo je pitanje da li je neko kršio zakon - činjenje je činjenje, navodi predsednik Vlade.

Govoreći o opoziciji, Vučević kaže da je bilo očekivano da se oglase, međutim, kako dodaje, oni nisu bitni, bitno je to da će država opet da pokaže da nema zaštićenih.

Premijer Srbije istakao je da je sinoć bilo izuzetno teško gledati ispovest porodice Firić.

- Teško, puno emocija i tu ne možete ništa ni da dodate ni da oduzmete. Ono što su po meni ključne poruke, pored naravno jasno vidljivog bola koji je i dan danas prisutan i kod Danijele i kod ostalih članova porodice Firić, sve dok su ljudi pričali u toj emisiji, jeste da ta porodica traži samo mir - poručio je Vučević.

Dodao je da ta porodica "traži mir da mogu da na miru oplače svoje devojčice, svog deku".

- Da im se dozvoli da ih niko ne dira u tom bolu. I ono čime su pokazali posebnu veličinu, ta velika brojna porodica u Kovilju, koja živi u teškim materijalnim uslovima i po kojoj, ponavljam, najveće gubitke u ljudskim životima pretrpela, jeste da ne žele nikakve sukobe među građanima Srbije. Ako oni koji su pretrpeli najveći bol, najveći gubitak, kažu ljudi nemojte da se svađate i tučete jer mi to ne želimo, kao oni koji su izgubili nekog svog. Nemojte to da radite jer to nije ništa što nama pomaže da nam bude lakše. Niti bi mi to želeli, niti mi to želimo, niti je to pristojno u odnosu na ono što smo mi preživeli - kazao je Vučević.

Premijer je ocenio da "nema jače poruke od te poruke koju je Danijela Firić rekla".

- Time postavljam poruku svakome u Srbiji. Nemojte da se igrate sa bolom porodica poginulih i nemojte da zloupotrebljavate tragediju koju su doživeli. Jer pre svega su tragediju doživele te porodice koje su izgubile 15 ljudi, a ponavljam, porodica Firića iz Kovilja, najviše od 15 troje poginulih su članovi te porodice. Ja verujem da će se svi dozvati pameti i tako biti pristojni, civilizovani, racionalni, pre svega moralni, vaspitani, da ne daju sebi za pravo da oni monopolizuju i zloupotrebljavaju bol. Kao što mi je Danijela rekla, nemate pravo da zloupotrebljavate radi sukoba, političkih nemira ili političkih interesa, jer vam mi to nismo dali i molim vas da to ne radite - naveo je Vučević.

Kako je rekao, to je umirujuća poruka za celu Srbiju.

- Da se cela Srbija smiri, primiri i da iz ovog izađemo jači, da ne idemo podeljeni, posvađani, sukobljeni, jer to nije ništa što je dobro ni za te porodice, nije nikakav pijetet prema poginulima. I ništa dobro ne donosi sutra Srbiji i svim njenim građanima, uključujući i porodice koje su izgubile svoje članove. Treba malo da se svi saberemo, da se okupimo, objedinimo i idemo napred. Kad kažemo okupimo, objedinimo, ne znači da isto mislimo. Prirodno je da imamo različite političke stavove i prirodno je i normalno i obavezno da se utvrdi ko je kriv, ko je odgovoran - poručio je Vučević.

Srbija je pri kraju istrage, u narednim nedeljama očekujemo optužnicu za tragediju u Novom Sadu, rekao je on.

Premijer je potom dodao da neće biti prelazne vlade.

- Razgovarao sam sa studentima koji su birani od strane studenata, Oni su zabrinuti oko ispitnih rokova... Sada je pitanje kako će se sve organizovati, kako će s eoveriti semestar, šta će biti sa prvim delom godine, šta će biti sa školarinama... - rekao je Vučević.

Nisam siguran da sve to može da se sredi za tri nedelje, kako neki pričaju, naveo je.

- Mi nemamo problem kao Vlada, da je deo studenata organizovao blokade. Međutim, većinski deo njih želi da polaže ispite - dodao je.

- Roditelji srednjoškolaca, maturanata... Bliži se kraj školske godine, pitanje je hoće li biti matura... Nemojte da vam neko drugi bude kriv kad krene nervoza oko upisivanja fakulteta - rekao je premijer.

Kada su u pitanju prosvetari, Vučević je rekao da je razgovarao sa njima, i država je prihvatila zahteve predstavnika.

- Dakle, zahtev je prihvaćen, oni su bili oduševljeni, dobili su više nego što su hteli. Povećanje na početku godine, pa početak školske... Tu je i nastavni kadar kao i saradnici... Pedagozi, psiholozi... Pri tome, obaveza države je da sa sindikatima zaključi kolektivni ugovor, gde će biti definisano da početka plata u prosveti bude prosečna plata u Srbiji - dodao je premijer.

- Ljudi koji ovo rade, rade suprotno od onoga što je zamolila Danijela Firić - rekao je potom.

- 2000. smo imali krizne štabove, a sada imamo plenume. Oni u gimnaziji imaju komisije za komunikaciju... Došlo je do podele među đacima, i roditeljima... Sram vas bilo za to, doveli su do toga da se roditelji svađaju zbog politiike. To nije smisao... Teško će biti vratitit autoritet direktorima, nastavnicima... Doživeli smo da brucoš legitimiše profesora, čoveka koji je napisao ne zam koliko naučnih radova... - naveo je Vučević.

