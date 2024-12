Recimo da su svi zahtevi svih učesnika protesta - i studenata, i poljoprivrednika, i glumaca, i svih ostalih – opravdani i da još nisu ispunjeni. I recimo da je njihovo ljudsko pravo da se u svakom trenutku sete novih , i da zbog njih iznova započnu nove demonstracije. I recimo da svi oni imaju pravo na izražavanje nezadovoljstva u svim oblicima kojih se sete, bez obzira na na to koliko remete život onima koji se s njima ne slažu. ( Dodajmo i pravo da im se prizna da su završili školsku godinu s najboljim ocenama, posle onog rata, Drugog svetskog, postojala je takva praksa za „ometene revolucijom“… )

Ili, ako to neće jer ulog je velik a snaga - što bi rekli stručnjaci koji su osmislili blokade - koju nosi poruka „protest u 11 i 52“ velika, neka ubuduće svoj performans skrate za dva minuta, neka iz svog „ćutanja za žrtve“ izostave onaj jedan minut za devetogodišnju Valentinu Firić, i jedan za njenu petogodišnju sestru Saru.

To je najmanje i to je jedino što mogu da urade za najmlađe novosadske žrtve posle ispovesti njihove majke Danijele Karanović koju je juče preneo i Kurir: