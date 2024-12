Premijer Miloš Vučević otvara danas saobraćajnicu od Šapca do Loznice, koja spaja Mačvu i Podrinje. Saobraćajnica je duga 54 kilometra i nastavak je prošle godine otvorenog auto-puta Ruma–Šabac sa novim mostom na Savi. Biće to najkraća veza od Beograda i Novog Sada ka Podrinju, ali i ka Republici Srpskoj.

- To su dalji planovi za Mačvu i Podrinje. Ići ćemo i ka Badovincima. Lozničani mogu da dođu do Beograda za sat i petnaest minuta. Nije bilo većih problema, kao i uvek sa eksproprijacijom. Ovo je bilo potrebno celoj Srbiji da se probudimo i nastavimo da radimo, nakon velikih izazova i tragedije. Cela nacija je bila u šoku nedeljama i mesecima. Potrebno je da nastavimo da radimo i razvijamo Srbiju - naglasio je Vučević.

Kaže da je ovo mnogo više od proste infrastrukture, i da je tu šira simbolika i značaj - to je znak da se Srbija budi.

- To je za auto-put Ruma-Šabac-Loznica. Nikome nije palo na pamet da se uradi to dok nije odlučio predsednik Vučić. Dakle ovih 55 kilometara nije palo sa neba. Ne, već imate osobu koja razmišlja i želi da promeni stvari, i sada ne dobijamo samo put, već nova radna mesta, novu budućnost - naglasio je on.